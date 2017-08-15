Simeone saluta il Genoa: "Inizia una nuova avventura, grazie mi avete fatto sentire in famiglia"
Titoli di coda per Giovanni Pablo Simeone con la maglia rossoblu del Genoa, il Cholito infatti ai microfoni di Sky Sport ha salutato ufficialmente il Genoa, domani sbarcherà ufficialmente a Firenze: "...
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 22:50
Titoli di coda per Giovanni Pablo Simeone con la maglia rossoblu del Genoa, il Cholito infatti ai microfoni di Sky Sport ha salutato ufficialmente il Genoa, domani sbarcherà ufficialmente a Firenze: "Questi tifosi mi hanno lasciato grandi emozioni, ringrazio tutti, mi sono sentito come in una famiglia. Ora una nuova avventura".