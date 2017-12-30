Simeone porta in vantaggio i viola, Calhanoglu pareggia dopo 2 minuti. 1-1 alla mezz'ora..
Simeone porta in vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora di gioco. Veretout apre sulla sinistra in direzione di Biraghi che di sinistro
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2017 13:58
Simeone porta in vantaggio la Fiorentina alla mezz'ora di gioco. Veretout apre sulla sinistra in direzione di Biraghi che di sinistro pennella un cross perfetto per la testa di Simeone. L'argentino è bravo a farsi trovare smarcato e a colpire Donnarumma.
Appena due minuti dopo pareggia i conti il Milan. Suso calcia in porta dalla destra, Sportiello respinge corto verso Calhanoglu che da due passi non sbaglia