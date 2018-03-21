Simeone pareggia il digiuno record. 75 giorni senza segnare come un anno fa...

Come evidenzia La Nazione, il Cholito Simeone è giunto a 75 giorni senza fare gol. 660 i minuti di digiuno dell’argentino, che già l’anno scorso attraversò un momento nerissimo anche al Genoa proprio...

Come evidenzia La Nazione, il Cholito Simeone è giunto a 75 giorni senza fare gol. 660 i minuti di digiuno dell’argentino, che già l’anno scorso attraversò un momento nerissimo anche al Genoa proprio con 75 giorni di astinenza, anche se allora i minuti di assenza dal tabellino dei marcatori furono 795’. L’ultima rete è datata 5 gennaio, nel recupero del match con l’Inter, striscia negativa record che già a partire dalla gara col Crotone dovrà interrompere in ogni modo.