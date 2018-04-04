Labaro Viola

Simeone non si ferma piú, ora decisivo anche dalla panchina..

Sulle pagine del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, si parla del giovane attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. L'argentino,

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2018 17:37
Simeone non si ferma piú, ora decisivo anche dalla panchina.. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
News
Simeone
Condividi

Sulle pagine del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, si parla del giovane attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. L'argentino, dopo il lungo digiuno terminato la settimana scorsa, ha trovato il suo nono centro stagionale. Un primo passo verso la continuità. Il sigillo contro il friulani sblocca anche il Cholito fuori dal Franchi, dove la rete mancava da Ottobre. E’ inoltre la prima rete messa a segno partendo dalla panchina.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok