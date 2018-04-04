Simeone non si ferma piú, ora decisivo anche dalla panchina..
Sulle pagine del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, si parla del giovane attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. L'argentino,
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2018 17:37
Sulle pagine del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, si parla del giovane attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. L'argentino, dopo il lungo digiuno terminato la settimana scorsa, ha trovato il suo nono centro stagionale. Un primo passo verso la continuità. Il sigillo contro il friulani sblocca anche il Cholito fuori dal Franchi, dove la rete mancava da Ottobre. E’ inoltre la prima rete messa a segno partendo dalla panchina.