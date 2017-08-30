Simeone non si abbatte: ''Con il lavoro e lo sforzo tutto va avanti. Forza!''

"Con il lavoro e lo sforzo tutto va avanti. Forza!". Giovanni Simeone si esprime così su Instagram, postando una sua foto in maglia viola. Le due sconfitte non hanno affossato l'umore del cholito, che...

"Con il lavoro e lo sforzo tutto va avanti. Forza!". Giovanni Simeone si esprime così su Instagram, postando una sua foto in maglia viola. Le due sconfitte non hanno affossato l'umore del cholito, che non è per nulla intenzionato a deporre le armi già ad inizio stagione".