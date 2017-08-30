Simeone non si abbatte: ''Con il lavoro e lo sforzo tutto va avanti. Forza!''
"Con il lavoro e lo sforzo tutto va avanti. Forza!". Giovanni Simeone si esprime così su Instagram, postando una sua foto in maglia viola. Le due sconfitte non hanno affossato l'umore del cholito, che...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 16:57
"Con il lavoro e lo sforzo tutto va avanti. Forza!". Giovanni Simeone si esprime così su Instagram, postando una sua foto in maglia viola. Le due sconfitte non hanno affossato l'umore del cholito, che non è per nulla intenzionato a deporre le armi già ad inizio stagione".