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Simeone non si abbatte: ''Con il lavoro e lo sforzo tutto va avanti. Forza!''

"Con il lavoro e lo sforzo tutto va avanti. Forza!". Giovanni Simeone si esprime così su Instagram, postando una sua foto in maglia viola. Le due sconfitte non hanno affossato l'umore del cholito, che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 16:57
Simeone non si abbatte: ''Con il lavoro e lo sforzo tutto va avanti. Forza!'' - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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"Con il lavoro e lo sforzo tutto va avanti. Forza!". Giovanni Simeone si esprime così su Instagram, postando una sua foto in maglia viola. Le due sconfitte non hanno affossato l'umore del cholito, che non è per nulla intenzionato a deporre le armi già ad inizio stagione".

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