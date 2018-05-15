Simeone: "Non ho limiti, sono molto motivato perché so di poter dare molto di più"

L'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, premiato assieme a Milan Badelj da TVR TELEITALIA 7 GOLD come miglior giocatore della prima squadra viola, ha rilasciato qualche battuta al tg di Canale...

L'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone, premiato assieme a Milan Badelj da TVR TELEITALIA 7 GOLD come miglior giocatore della prima squadra viola, ha rilasciato qualche battuta al tg di Canale 10. Ecco le dichiarazioni del Cholito: "Non ho limiti, credo nel lavoro e anche che si possa migliorare sempre. Sono molto motivato perché so di poter dare molto di più".

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