Simeone e la scommessa con Pioli, sarà il Cholito a pagare. Ecco cosa...

Giovanni Simeone è riuscito in una sola partita a realizzare la prima tripletta con la maglia viola e, soprattutto, a battere il record di reti segnate in un campionato in Serie A. Il Cholito arriva a...

Giovanni Simeone è riuscito in una sola partita a realizzare la prima tripletta con la maglia viola e, soprattutto, a battere il record di reti segnate in un campionato in Serie A. Il Cholito arriva a quota 13 in questo campionato. Questo era il suo obiettivo a inizio stagione. Nel post partita Pioli ha poi svelato un retroscena: “Il record di gol di Simeone? C’era una scommessa in ballo, adesso penso che pagherà una grigliata argentina alla squadra”. Una grande festa per celebrare l’attaccante classe 1995, sperando che continui su questa strada nella lotta al sogno Europa League.