Simeone: " Dobbiamo ancora lavorare tanto, in attacco non mi sento solo. Saponara.."

Al termine di Chievo-Fiorentina ha parlato nel mix zone l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. Queste le sue parole

Al termine di Chievo-Fiorentina ha parlato nel mix zone l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone. Queste le sue parole:"Dobbiamo lavorare tanto. Questo mi dà forza, perché la squadra sa che deve migliorare e cosa deve fare. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere la gara ma ci siamo rilassati ed il Chievo ha segnato. Dopo il raddoppio di Castro abbiamo cercato di trovare la rete del pareggio ma non ci siamo riusciti. Sette punti dopo sette partite? L'ho già detto, dobbiamo lavorare. La mia posizione? I miei compagni si sforzano per servirmi al meglio non mi sento solo in attacco. Saponara? È un ottimo giocatore, lo conosco da poco, è importante per tutta la squadra che sia tornato".