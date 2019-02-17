Simeone: "Contento per la squadra. Ho sempre l'adrenalina. La nostra stagione.."
Al termine della partita ha parlato al microfono di DAZN il bomber viola Giovanni Simeone: "L'adrenalina ce l'ho sempre, anche quando non segno io sono contento. Oggi ho fatto di tutto per aiutare la...
A cura di Redazione Labaroviola
17 febbraio 2019 14:21
Al termine della partita ha parlato al microfono di DAZN il bomber viola Giovanni Simeone: "L'adrenalina ce l'ho sempre, anche quando non segno io sono contento. Oggi ho fatto di tutto per aiutare la mia squadra, il gol non è la sola cosa importante. Lavoro sempre per avere la massima energia, sto bene. La panchina? Sono tranquillo, le scelte le fa il mister per il bene della squadra. E i risultati gli stanno dando ragione: siamo in corsa per l'Europa e in semifinale di Coppa.".