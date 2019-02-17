Simeone: "Contento per la squadra. Ho sempre l'adrenalina. La nostra stagione.."

Al termine della partita ha parlato al microfono di DAZN il bomber viola Giovanni Simeone: "L'adrenalina ce l'ho sempre, anche quando non segno io sono contento. Oggi ho fatto di tutto per aiutare la...

Al termine della partita ha parlato al microfono di DAZN il bomber viola Giovanni Simeone: "L'adrenalina ce l'ho sempre, anche quando non segno io sono contento. Oggi ho fatto di tutto per aiutare la mia squadra, il gol non è la sola cosa importante. Lavoro sempre per avere la massima energia, sto bene. La panchina? Sono tranquillo, le scelte le fa il mister per il bene della squadra. E i risultati gli stanno dando ragione: siamo in corsa per l'Europa e in semifinale di Coppa.".