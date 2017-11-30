Simeone-Babacar: adesso la Fiorentina deve scegliere. Pioli non li usa entrambi, sarà guerra?

c'è un dubbio in casa Fiorentina e riguarda l'attacco. Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola troviamo spazio concesso proprio alla coppia di attaccanti dei viola Simeone-Babacar. T...

c'è un dubbio in casa Fiorentina e riguarda l'attacco. Tra le pagine de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola troviamo spazio concesso proprio alla coppia di attaccanti dei viola Simeone-Babacar. Tra i due ci sarà ancora una volta ballottaggio visto che il senegalese, dopo il gol alla Lazio, cerca spazio. Ancora non è sicuro se la sua occasione arriverà già a partire dal Sassuolo, ma Babacar dovrà essere pronto, quando chiamato, a sfruttare le sue occasioni. Così come altre "riserve", Saponara soprattutto.