Simeone: "Tutto questo è per Astori, sono orgoglioso della squadra. Voglio segnare ancora.."

Le parole del man of the match della partita Giovanni Simeone, hai microfoni di Sky Sport: "Noi vogliamo dare sempre tutto..

Le parole del man of the match della partita Giovanni Simeone, hai microfoni di Sky Sport: "Noi vogliamo dare sempre tutto. Il gruppo è molto unito, ognuno corre l'uno per l'altro. Sono molto orgoglioso dei miei compagni. Il segreto di questa nuova Fiorentina? Giochiamo per Davide. Pesano le difficoltà, ma ogni giorno siamo uniti e quella è la nostra forza. Nessuno voleva andare a casa dopo gli allenamenti, volevamo stare tutti insieme. Il mio rendimento? Devo continuare a far gol per aiutare la squadra. Ho 22 anni ma so di poter dare molto di più"