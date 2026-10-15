Si ferma per infortunio Lautaro Martinez! Non ci sarà per Inter-Fiorentina in programma il 25 ottobre

Il comunicato dell'Inter è arrivato qualche minuto fa

La Fiorentina il 25 ottobre alle ore 12.30 a San Siro sarà ospite dell'Inter. Dopo la partita giocata e persa dai nerazzurri in Champions League contro il Club Brugge, arriva la notizia dello stop di Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter ha un risentimento muscolare, ciò vuol dire che salterà il Bologna, lo Shakhtar e molto probabilmente anche la Fiorentina.

Qui di seguito il comunicato diffuso dall'Inter: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra".