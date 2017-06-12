Si chiama Fiorenza Fiesoli la prima abbonata viola allo stadio per la nuova stagione della Fiorentina

Parte la campagna abbonamenti viola e la Fiorentina celebra la prima abbonata

Sì chiama Fiorenzo Fiesole la prima abbonata allo stadio per la prossima stagione della Fiorentina. Si è aperta infatti nelle ultime ore la campagna abbonamenti per un posto allo stadio Franchi e la tifosa è stata la più veloce di tutti. Il primo abbonamento del nuovo anno è stato anche celebrato dalla società ACF con una foto sui propri profili social.