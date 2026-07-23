Sfuma Mastantuono per la Fiorentina? Nazione: "Sembra indirizzato verso la Premier"

Il Fulham ora è in vantaggio

Il nome nuovo rimbalzato in queste ore è poi quello di Franco Mastantuono, esterno destro argentino classe 2007 in forza al Real Madrid che tuttavia, dopo un sondaggio della Fiorentina, adesso sembra indirizzato alla Premier League (il Fulham è in vantaggio), campionato dove rimarrà anche Alejandro Garnacho che dopo essere proposto ai viola ha trovato un accordo con l'Aston Villa. Lo scrive La Nazione.