Sfuma la Supercoppa Primavera per la Fiorentina! L'Atalanta vince 4-3. Jallow sbaglia un rigore
Partita scoppiettante all'Arena Civica di Milano. Errore di Jallow dal dischetto, autogol di Forte
Partita scoppiettante all’Arena Civica di Milano per Fiorentina-Atalanta, finale di Supercoppa Primavera. Al termine dei 90’ la Fiorentina esce sconfitta, il trofeo prende la strada di Bergamo.
La cronaca della partita
Il primo squillo è della Fiorentina. Al 3’ Pirrò viene servito in area, calcia con il destro ma non trova lo specchio della porta. Fiorentina vicina al vantaggio al 12’! Da fuori area Bonanno colpisce il palo. Un minuto più tardi perla di Colombo che calcia da fuori area, gran botta sotto la traversa per l’1-0 dell’Atalanta. Al 25’ altra chance per la Fiorentina sui piedi di Jallow che calcia alto. Al 33’ la Fiorentina va vicina al pareggio con Mazzeo ma Sonzogni risponde presente. Ammonito Leandri al 38’. Al 41’ occasione per la Dea sui piedi di Perillo. Al 46’ annullato il gol a Perillo.
Fuori Pietropaolo, dentro Forte. Nella seconda frazione parte forte la Viola, al 47’ Mazzeo pareggia i conti. Al 50’ l’Atalanta torna avanti con la rete di Perillo. Due minuti più tardi la Fiorentina trova nuovamente la parità con Bonanno. Al 54’ giallo per Pirrò. Al 56’ Mazzeo calcia, palla sul fondo. Al 64’ giallo per mister Bosi, al 67’ per Forte. Al 69’ Leandri sgambetta Forte, calcio di rigore per la Fiorentina. Sul dischetto si presenta Jallow che colpisce in pieno l’incrocio dei pali. Al 71’ entra Mataran, esce Pirrò. Al 77’ ottima parata di Fei su Ciapini. Un minuto più tardi l’Atalanta mette la testa avanti con l’auto gol di Forte, 3-2 Dea all’Arena Civica. Al 79’ giallo per Turnone. L’Atalanta chiude i conti all’82’ con Kakolli che su punizione trova il momentaneo 4-2. Al 91’ sassata di Forte che riaccorcia le distanze. Al 92’ ottima parata di Sonzogni sul tiro di Mazzeo.