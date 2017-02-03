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Sfuma definitivamente Caceres: visite mediche concluse e ora subito a Milanello

Ultime formalità e poi Caceres sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2017 13:36
Sfuma definitivamente Caceres: visite mediche concluse e ora subito a Milanello -
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Evapora definitivamente l'ipotesi di vedere lo svincolato Martin Caceres con la maglia della Fiorentina. L'uruguaiano, seguito a lungo dalla società gigliata con la quale l'accordo sembrava cosa fatta, ha infatti svolto le visite mediche alla clinica milanese "La Madonnina". Prossima tappa Milanello, dove l'esterno ex Juventus verrà sottoposto ad ulteriori test atti a verificarne l'idoneità sportiva che lo renderebbe, sulla carta, un nuovo calciatore del Milan, in attesa della firma sul contratto che lo metterà a pieno titolo a disposizione di Vincenzo Montella.

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