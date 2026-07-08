Sfuma Belghali? Da Verona: “Destinato a lasciare l’Hellas ma non c’è solo la Fiorentina. Occhio a Milan e Bologna”

La base d’asta sarà 10 milioni

Dopo il Mondiale con l’Algeria, Rafik Belghali è destinato a lasciare l’Hellas Verona. L’algerino ha un contratto fino al 2029 con i gialloblù e in Italia piace a Fiorentina, Bologna e Milan. Situazione perfetta per i gialloblù per aspettare o creare un'asta. Base di partenza: 10 milioni. Sogliano punta ad arrivare a 15 per quelle che so no le ondulazioni del mercato. Lo scrive L’Arena.