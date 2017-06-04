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Settima finale Champions persa, sul web impazza lo sfottò alla Juve: LE7END

Dopo la settima finale di Champions League persa dalla Juventus, sul web impazza lo sfottò. Il pretesto è la parola "Legend" usata dai bianconeri in occasione del sesto titolo consecutivo, che adesso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2017 16:14
Settima finale Champions persa, sul web impazza lo sfottò alla Juve: LE7END -
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Dopo la settima finale di Champions League persa dalla Juventus, sul web impazza lo sfottò. Il pretesto è la parola "Legend" usata dai bianconeri in occasione del sesto titolo consecutivo, che adesso diventa "LE7END". La Juventus ha perso nel 1973-1983-1997-1998-2003-2015 e ieri, 2017, per 1-4 contro il Real Madrid.

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