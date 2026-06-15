Servono almeno 4 esterni. Nazione: “Fiorentina in corsa per Bjerkebo del Sirius”

Mancano ancora nomi in grado di accendere l’entusiasmo dei tifosi

Alla lista si è unito anche Isak Bjerkebo , esterno offensivo svedese classe 2003 in forza al Sirius (club che sta dominando il campionato svedese), autore di un brillante avvio di stagione con 9 gol e 2 assist in 10 partite. Mancano ancora i nomi in grado di accendere l'entusiasmo dei tifosi, ma di esterni ne arriveranno almeno quattro. Lo scrive La Nazione.