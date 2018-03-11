Serie A, Immobile pareggia al 95', Babacar l'1-1 contro la Spal di Semplici
I risultati e i marcatori dell'ultima giornata di Serie A Tim. Immobile segna all'ultimo respiro, la Juve dilaga con Dybala
A cura di Redazione Labaroviola
11 marzo 2018 17:29
I risultati e i marcatori dell'ultima giornata di Serie A Tim
Bologna-Atalanta 0-1 (83' De Roon)
Cagliari-Lazio 2-2 (25' Pavoletti, 35' aut. Ceppitelli, 74' Barella, 95' Immobile)
Crotone-Sampdoria 4-1 (6' e 37' Trotta, 23' Stoian, 70' Zapata, 85' aut. Viviano)
Juventus-Sampdoria 2-0 (20' e 49' Dybala)
Sassuolo-SPAL 1-1 (27' Antenucci, 31' Babacar)