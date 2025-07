SERIE A, COPPA ITALIA ED EUROPA: ECCO LE QUOTE DEI BOOKS SULLA FIORENTINA

Ad Agosto inizierà il campionato e i principali siti di scommesse hanno già messo online le quote antepost vincente scudetto. Ci sono anche le scommesse “Testa a Testa” dove è possibile prevedere quale tra due squadre finirà più in alto in classifica al termine del campionato, e ovviamente le quote scommesse sulle coppe europee.

Il nostro team di esperti ha creato una pagina relativa ai migliori siti scommesse online e i migliori bonus benvenuto scommesse (che puoi visitare cliccando qui) e ha preso in esame le quote dei migliori siti scommesse online.

Per quanto riguarda le quote vincente Serie A, il Napoli di Conte è la squadra favorita, seguita dall’Inter e dalla Juventus a completare il podio. La squadra di Pioli è al settimo posto di questa speciale classifica, e per chi volesse, la quota Fiorentina Vincente Serie A è quotata circa 67 volte la posta dai migliori siti scommesse.

Passiamo ora alla Coppa Italia: qui Inter e Napoli sono le favorite e hanno quote piuttosto simili, che oscillano tra 5.50 e 6.00. Per quanto riguarda la Fiorentina, la quota è intorno a 20.

Andando in Europa e prendendo in esame la situazione in casa viola, la Fiorentina come sappiamo sarà impegnata in Conference League, tuttavia per attendere le quote antepost bisogna attendere le qualificazioni che inizieranno proprio ad agosto, dopodichè si avrà il quadro completo delle squadre che hanno passato i playoff e parteciperanno alla Conference.

Ti consigliamo di visitare la nostra pagina relativa ai nostri migliori bonus scommesse anche per rimanere aggiornato sulle tante promozioni, bonus e offerte che il nostro team di esperti offrirà ai nostri utenti.