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Serie A, comunicato FIGC: ecco le date del mercato estivo e invernale

Questo e' il comunicato ufficiale dal sito della FIGC: "Il presidente federale - si legge - ha annunciato che le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall'1 luglio al 2 settembre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 17:04
Serie A, comunicato FIGC: ecco le date del mercato estivo e invernale -
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Questo e' il comunicato ufficiale dal sito della FIGC: "Il presidente federale - si legge - ha annunciato che le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall'1 luglio al 2 settembre per quella estiva e dal 2 al 31 gennaio per quella invernale."

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