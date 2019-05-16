Serie A, comunicato FIGC: ecco le date del mercato estivo e invernale

Questo e' il comunicato ufficiale dal sito della FIGC: "Il presidente federale - si legge - ha annunciato che le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall'1 luglio al 2 settembre...

Questo e' il comunicato ufficiale dal sito della FIGC: "Il presidente federale - si legge - ha annunciato che le date delle prossime due sessioni di calciomercato andranno dall'1 luglio al 2 settembre per quella estiva e dal 2 al 31 gennaio per quella invernale."