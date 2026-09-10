Serena difende Paratici: "Ha fatto un grande passo, è disposto a tutto per la Fiorentina e il suo bene"

L'ex giocatore ha parlato di Paratici

A Radio Firenze viola è intervenuto l'ex giocatore Michele Serena per commentare l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli: "Non parlerei solo di salvezza come successo lo scorso anno perché si è giocato solo per 3 gare. Se vinci domani, tutto si aggiusta e ne hai bisogno perché devi dare una scossa così come questi punti servono al Venezia che è ultimo a zero punti."

Prosegue: "Paratici ha fatto un grande gesto perché era giusto mandare via Grosso, è tornato sulle sue scelte e non è da tutti. Significa che è disposto a tutto per il bene della Fiorentina perché ha preso uno che conosce le dinamiche del posto. Vanoli va aspettato e poi giudicato."