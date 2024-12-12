Serata da record: la Fiorentina domina e realizza per la prima volta 7 gol nelle competizioni europee
La Fiorentina vince e convince al Franchi, battendo il LASK con una goleada da record
La Fiorentina trionfa al Franchi con un impressionante 7-0 contro il LASK, confermando l'ottimo momento di forma anche in ambito europeo. Come sottolinea OptaPaolo, è la prima volta nella storia del club che i viola segnano 7 reti in una partita di una competizione europea, dimostrando le straordinarie qualità offensive della squadra guidata da mister Raffaele Palladino.
Tra i protagonisti della serata spicca Gudmundsson, tornato al gol trasformando un rigore all'85° minuto dopo essere subentrato nell'ultima mezz'ora. Primo centro in maglia viola anche per Richardson, autore di un preciso colpo di testa su cross perfetto di Sottil, che ha brillato con una doppietta personale.
Una vittoria importante che permette alla Fiorentina di guardare con fiducia al prossimo impegno di campionato contro il Bologna di Vincenzo Italiano.
Palladino: “La decisione di cedere Biraghi l’abbiamo presa insieme con il ragazzo e la società”
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