Sentite Tuttosport: “Juric ha sbagliato, ma anche Italiano non è stato un lord impassibile”

Tiene ancora banco quanto successo nel finale di Torino-Fiorentina. Il parapiglia finale tra Italiano e Juric si è concluso si con un abbraccio davanti alle TV, che però non può nascondere il gestaccio del tecnico granata prima di uscire dal campo. Tuttosport si sofferma sulla possibile squalifica per Juric, che molto probabilmente, starà lontano dalla panchina per un mese. Detto ciò, il noto quotidiano commenta anche il comportamento di Vincenzo Italiano: “Marchetti, pur disastroso nel corso dei 90 minuti (basti ricordare l’espulsione di Ricci a fine primo tempo), non poteva che reagire. Cartellino non più giallo ma rosso diretto, a ‘sto giro. Con allegato il gran finale, si fa per dire. Perché intanto il tecnico granata aveva già iniziato un duello verbale, rusticano, con Italiano, a sua volta non esattamente un lord impassibile”.

