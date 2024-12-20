Sentite Tiago Silva: "Superiori alla Fiorentina in molti momenti. Eppure c'è grande differenza di budget"

Il centrocampista del Vitoria Guimaraes, Tiago Silva, recrimina in parte per il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro la Fiorentina: "Siamo stati in molti momenti superiori ai viola. La loro è un...

Il centrocampista del Vitoria Guimaraes, Tiago Silva, recrimina in parte per il pareggio ottenuto dalla sua squadra contro la Fiorentina: "Siamo stati in molti momenti superiori ai viola. La loro è un'ottima squadra costruita con un budget completamente diverso dal nostro, ma abbiamo dimostrato, con la nostra volontà e l'ambizione, la voglia di mettersi alla prova, la capacità di essere superiori e di rimanere nella partita".

Infine: "È stato un mix di stanchezza fisica e mentale. Stavamo vincendo, non volevamo lasciarci sfuggire il vantaggio, continuavamo a cercare il secondo gol ed eravamo più vicini a quello che loro al pareggio. Abbiamo sofferto un po', ma è un risultato giusto".

SORTEGGIO CONFERENCE: LA FIORENTINA AFFRONTERÀ LA VINCENTE DI VIKINGUR-PANATHINAIKOS O BORAC-OLIMPIA LUBIANA

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