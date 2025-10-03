Sentite Piccoli: "Devo ancora trovare il 100% della condizione. Mi piace attaccare la profondità"

Sto migliorando sia individualmente che con la squadra

Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, ha così parlato ai canali ufficiali della Fiorentina al termine della gara: "Sono contento soprattutto per la vittoria, ce la meritavamo. Adesso dobbiamo lavorare senza sosta per preparare la partita di domenica. Il gol lo dedico sempre alla famiglia che mi sta vicino. Poi anche a compagni e società per questa opportunità e ai tifosi.

Devo ancora trovare il 100% della condizione. Mi piace tantissimo attaccare la profondità e la porta, è la mia caratteristica forse migliore. Sto migliorando sia individualmente che con la squadra, mi sto trovando sempre meglio. Una vittoria che fa bene a tutto il mondo Fiorentina. A partire da noi ma poi a tutto lo staff, i tifosi la società. Tutto l'ambiente deve stare unito e lavore un passo alla volta".