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Sentite Monti: "Mi hanno detto che la Fiorentina ha chiesto informazioni per Frattesi"

Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport su Radio Bruno, Gianfranco Monti, ha svelato un retroscena della Fiorentina su Davide Frattesi: "Ho saputo da Milano, sponda Inter, che la Fiorentina ha chies...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2024 15:45
Sentite Monti: "Mi hanno detto che la Fiorentina ha chiesto informazioni per Frattesi" -
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Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport su Radio Bruno, Gianfranco Monti, ha svelato un retroscena della Fiorentina su Davide Frattesi: "Ho saputo da Milano, sponda Inter, che la Fiorentina ha chiesto informazioni su Frattesi; che sia vero o meno operazioni come Frattesi o Locatelli mi piacciono. A centrocampo la Fiorentina ha bisogno di due giocatori veri".

 

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