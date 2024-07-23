Sentite Monti: "Mi hanno detto che la Fiorentina ha chiesto informazioni per Frattesi"
Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport su Radio Bruno, Gianfranco Monti, ha svelato un retroscena della Fiorentina su Davide Frattesi: "Ho saputo da Milano, sponda Inter, che la Fiorentina ha chies...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2024 15:45
Intervenuto ai microfoni de Il Pentasport su Radio Bruno, Gianfranco Monti, ha svelato un retroscena della Fiorentina su Davide Frattesi: "Ho saputo da Milano, sponda Inter, che la Fiorentina ha chiesto informazioni su Frattesi; che sia vero o meno operazioni come Frattesi o Locatelli mi piacciono. A centrocampo la Fiorentina ha bisogno di due giocatori veri".