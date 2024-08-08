Sentite Mirallas: "Ho tifato Olympiacos in finale contro la Fiorentina, è stato troppo più intenso"

Kevin Mirallas, ex calciatore belga di ruolo esterno alto che ha giocato tra le altre anche per Fiorentina e Olympiacos, ha parlato della scorsa finale di Conference League tra le due squadre, vinta d...

Kevin Mirallas, ex calciatore belga di ruolo esterno alto che ha giocato tra le altre anche per Fiorentina e Olympiacos, ha parlato della scorsa finale di Conference League tra le due squadre, vinta dai greci ai tempi supplementari. Ecco un estratto della sua intervista a gazzetta.gr: "Dovevo venire in Grecia per la finale, ma ho avuto un imprevisto con la mia famiglia e sono rimasto in Belgio. Ho guardato la partita in TV con i miei figli. È stata una partita speciale per me perché giocavano contro due squadre per cui ho giocato io. Ma ovviamente quello che ho vissuto con l’Olympiacos non è paragonabile a quello che ho vissuto con la Fiorentina. Era strano perché giocavano alcuni miei ex compagni".

TMW, Fiorentina continua a lavorare per Gudmundsson. Contatti in corso col Genoa, cresce la fiducia

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