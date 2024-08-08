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Sentite Mirallas: "Ho tifato Olympiacos in finale contro la Fiorentina, è stato troppo più intenso"

Kevin Mirallas, ex calciatore belga di ruolo esterno alto che ha giocato tra le altre anche per Fiorentina e Olympiacos, ha parlato della scorsa finale di Conference League tra le due squadre, vinta d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2024 13:00
Sentite Mirallas: "Ho tifato Olympiacos in finale contro la Fiorentina, è stato troppo più intenso" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Kevin Mirallas, ex calciatore belga di ruolo esterno alto che ha giocato tra le altre anche per Fiorentina e Olympiacos, ha parlato della scorsa finale di Conference League tra le due squadre, vinta dai greci ai tempi supplementari. Ecco un estratto della sua intervista a gazzetta.gr: "Dovevo venire in Grecia per la finale, ma ho avuto un imprevisto con la mia famiglia e sono rimasto in Belgio. Ho guardato la partita in TV con i miei figli. È stata una partita speciale per me perché giocavano contro due squadre per cui ho giocato io. Ma ovviamente quello che ho vissuto con l’Olympiacos non è paragonabile a quello che ho vissuto con la Fiorentina. Era strano perché giocavano alcuni miei ex compagni".

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