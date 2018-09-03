Sentite Martorelli: "La Fiorentina può essere la sorpresa, con pochi soldi ha arricchito la rosa"
Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com: "La sorpresa può essere la Fiorentina. Corvino, con pochi soldi, ha arricchito la rosa con tanti giov...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2018 12:39
Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com: "La sorpresa può essere la Fiorentina. Corvino, con pochi soldi, ha arricchito la rosa con tanti giovani. Ecco, l’Oscar del mercato lo darei proprio ai viola".