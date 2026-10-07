Sentite La Gazzetta dello Sport: "Ndour può assomigliare a Pogba, basta acceleri il passo"

Il giocatore viola è stato esaltato dal giornale nazionale

L'approfondimento de La Gazzetta dello Sport sui giovani della Nazionale Under 21 incorona Cher Ndour come personaggio copertina, non fosse altro che per l'incredibile traiettoria con cui ha trovato la via del gol.

Una rete che ha sigillato la sua doppietta personale, dopo che nella prima frazione di gioco aveva già lasciato il segno con un preciso inserimento aereo. Tatticamente e tecnicamente il repertorio non gli è mai difettato: eccellente qualità di base e una stazza imponente ne hanno sempre caratterizzato il profilo. Se a queste doti saprà affiancare una maggiore continuità negli inserimenti senza palla e un'esecuzione più rapida del pensiero calcistico, il centrocampista della Fiorentina potrà avvicinarsi notevolmente a quel Paul Pogba a cui viene da sempre paragonato. Nonostante la folta concorrenza nel suo ruolo in maglia azzurra, il suo strapotere fisico resta una risorsa di primaria importanza per la selezione giovanile.