Sentite Gravina: "Da quando esiste la Figc, nei miei cinque anni la gestione più efficiente"

"In questi ultimi cinque anni questa federazione è stata la più efficiente da quando esiste la Figc, senza offendere i predecessori". Così il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, uscendo da...

"In questi ultimi cinque anni questa federazione è stata la più efficiente da quando esiste la Figc, senza offendere i predecessori". Così il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina, uscendo dalla Giunta Nazionale del Coni, ha risposto alle critiche dell'ultimo periodo. "Sento parlare di mancanza di risultati, evidentemente amiamo ricordare solo un aspetto negativo - ha aggiunto - Io accetto le critiche perché ci fanno crescere, ma devono essere leali. Dopo 60 anni abbiamo vinto un europeo, dopo 20 un campionato d'Europa Under 19, secondi al Mondiale Under 20, campioni d'Europa nel beach soccer, abbiamo centrato il terzo posto alla Nations League, ottenuto l'assegnazione di Euro 2032". Scrive l'Ansa.

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