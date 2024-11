Sentite Gazzetta: “La Fiorentina ha abbassato gli stipendi ma può sognare lo scudetto”

Siamo appena alla 12ª giornata, ma fa effetto vedere Fiorentina e Lazio a braccetto con l’Inter a 25 punti. Sia i viola che – in particolar modo – i biancocelesti hanno abbassato il proprio tetto stipendi in estate. Eppure, i risultati al momento stanno dando piena ragione a Commisso e Lotito. Fiorentina e Lazio insieme non spendono in ingaggi quanto l’Inter da sola. E senza Nico Gonzalez, Milenkovic, Luis Alberto e Immobile stanno facendo addirittura meglio del passato.

Il campo, evidentemente, non segue solo il portafogli. E in chiesa a Parigi ci si può andare pure a piedi, senza la limousine. Come il Napoli nel 2022-23 o il Milan nel 2021-22: entrambi non erano nella Top 3 per monte ingaggi, ma a maggio festeggiavano lo scudetto. Sognare si può. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.