Sentite Gazzetta: “Impianto tattico imploso e spogliatoio tutt’altro che sereno”

Prendere gol e non segnarne in superiorità numerica è un caso più unico che raro nel campionato italiano

Prendere gol e non segnarne in superiorità numerica è un caso più unico che raro nel campionato italiano. La Fiorentina è riuscita nell'impresa al contrario domenica contro il Torino, dando l'inequivocabile e definitivo segnale di una crisi già strisciante.

La Viola ha messo insieme appena due punti nelle ultime sei partite, la splendida rivelazione d'ottobre sembra dispersa, lontanissima: l'impianto tattico è imploso, il clima nello spogliatoio sembra tutt'altro che sereno, a giudicare dalle dichiarazioni recenti di Pradè («Siamo incazzati») o di capitan Ranieri («Ci manca fare una corsa in più per il compagno»). La vittoria in A manca dall'8 dicembre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/patto-di-responsabilita-al-viola-park-la-curva-fiesole-non-sara-allolimpico-serve-invertire-la-marcia/285778/