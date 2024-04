Sentite Gazzetta: “Il serbatoio offensivo è vuoto. La Fiorentina stecca. Così si va ai rigori”

La Fiorentina vuole ripercorrere il percorso dello scorso anno ma cambiando il finale. Se in Coppa Italia è più vicina a farlo in Conference la strada è più lunga. E dovrà migliorare la prestazione di ieri, cosa non difficile peraltro. La Fiorentina deve cambiare la convinzione, i ritmi e tanto altro, altrimenti si rischiano i rigori al Franchi. E Il Viktoria sembra che stia portando avanti questo obiettivo, come con il Servette. Tutto l’attacco cambia, ma le occasioni non ci sono. Il serbatoio offensivo è vuoto. Lo 0-0 arriva grazie a una buona tenuta difensiva, con Terracciano inoperoso. La viola non scardina il muro eretto dai padroni di casa, e torna a Firenze con un pareggio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

