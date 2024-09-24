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Sentite Faccenda: "Io difendo Biraghi, so cosa vuol dire essere attaccato di continuo. Buon giocatore"

L'ex difensore della Fiorentina, Mario Faccenda, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di molti temi legati alla difesa viola: "Biraghi? Io lo difendo, perché so cosa vuole dire essere attaccato di c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2024 14:25
Sentite Faccenda: "Io difendo Biraghi, so cosa vuol dire essere attaccato di continuo. Buon giocatore" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Biraghi
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L'ex difensore della Fiorentina, Mario Faccenda, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di molti temi legati alla difesa viola: "Biraghi? Io lo difendo, perché so cosa vuole dire essere attaccato di continuo. Ha sicuramente delle responsabilità su alcuni gol, come quello di Djuric. Non può fare il braccetto sinistro, ma è un buon giocatore.

Poi ha proseguito: "La Fiorentina quando gioca a 3 prende troppi gol, soprattutto perché il centrocampo non aiuta la fase difensiva. Ancora non abbiamo visto la vera Fiorentina, con la Lazio hai segnato su due calci di rigore. Gudmundsson ha cambiato la partita, così come Palladino. L'islandese può fare la differenza a Firenze. Il tecnico viola deve trovare un modulo per prendere meno gol possibili. Speriamo che la prima vittoria sblocchi tutta la squadra".

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