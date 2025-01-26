Sentite Fabiani: "La Fiorentina aveva i crampi dopo 5 minuti, gestione arbitrale non all'altezza"

Ai microfoni dei canali ufficiali biancocelesti è intervenuto il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani per commentare la sconfitta di questa sera contro la Fiorentina: “Sono qui per proteggere...

Ai microfoni dei canali ufficiali biancocelesti è intervenuto il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani per commentare la sconfitta di questa sera contro la Fiorentina: “Sono qui per proteggere la squadra, i ragazzi sono molto amareggiati e delusi per questa immeritata battuta d’arresto. Vengo per dire che abbiamo fatto un’ottima gara, i ragazzi ce l’hanno messa tutta ma per un verso o per l’altro le cose non sono andate per il verso giusto. Da domani riprenderemo il nostro lavoro. Penso che ci sono dirigenti preposti a valutare l’arbitraggio, io devo valutare l’altro. Le immagini sono chiare e commentatele voi. La Fiorentina ha capitalizzato al massimo due situazioni, poi non c’è stato più gioco e probabilmente neanche il tempo per giocare.

Eravamo sotto di due gol, poi diventa difficile, chi aveva i crampi al quinto minuto, da questo punto di vista la gestione non è stata all’altezza della situazione. Non sta a me commentare l’operato dell’arbitro, le immagini sono lì e la gente non è stupida, si farà un’opinione che sarà giusta. Analizziamo questa sconfitta, poi ci saranno gli ultimi giorni di mercato. Stiamo facendo le valutazioni su alcuni giocatori e vedremo cosa faremo”.

PAGELLE FIORENTINA: FOLORUNSHO PERFETTO

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