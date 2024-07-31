Sentite Comotto: "Discontinuità e fragilità fisica, Nico è stato un buco nell'acqua per la Fiorentina"

Gianluca Comotto a Radio Serie A ha parlato della possibile cessione di Nico Gonzalez: "Per quanto è stato pagato, Nico è stato un buco nell'acqua per la Fiorentina. Ha continuato a manifestare discon...

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2024 12:15

Condividi