Sentite Comotto: "Discontinuità e fragilità fisica, Nico è stato un buco nell'acqua per la Fiorentina"
Gianluca Comotto a Radio Serie A ha parlato della possibile cessione di Nico Gonzalez: "Per quanto è stato pagato, Nico è stato un buco nell'acqua per la Fiorentina. Ha continuato a manifestare discon...
Gianluca Comotto a Radio Serie A ha parlato della possibile cessione di Nico Gonzalez: "Per quanto è stato pagato, Nico è stato un buco nell'acqua per la Fiorentina. Ha continuato a manifestare discontinuità e fragilità fisica, non credo che abbia reso secondo quanto ci si sarebbe aspettati. Capisco che possano esserci valutazioni tra le parti per decidere se è il momento di separarsi".
TMW CONFERMA: “FIORENTINA HA ACCORDO CON IL VENEZIA E TESSMANN. PENDONO LE COMMISSIONI CON GLI AGENTI”
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