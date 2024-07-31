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Sentite Comotto: "Discontinuità e fragilità fisica, Nico è stato un buco nell'acqua per la Fiorentina"

Gianluca Comotto a Radio Serie A ha parlato della possibile cessione di Nico Gonzalez: "Per quanto è stato pagato, Nico è stato un buco nell'acqua per la Fiorentina. Ha continuato a manifestare discon...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2024 12:15
Sentite Comotto: "Discontinuità e fragilità fisica, Nico è stato un buco nell'acqua per la Fiorentina" -
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Gianluca Comotto a Radio Serie A ha parlato della possibile cessione di Nico Gonzalez: "Per quanto è stato pagato, Nico è stato un buco nell'acqua per la Fiorentina. Ha continuato a manifestare discontinuità e fragilità fisica, non credo che abbia reso secondo quanto ci si sarebbe aspettati. Capisco che possano esserci valutazioni tra le parti per decidere se è il momento di separarsi".

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