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Sentite Clasie: "Sono stato ad un passo dalla Fiorentina, ma alla fine non me la sono sentita"

Jordy Clasie, centrocampista olandese a più riprese accostato alla Fiorentina ed attualmente in prestito al Club Bruges, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Voetbalmagazine: "La prima squadra che si...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 12:56
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Jordy Clasie, centrocampista olandese a più riprese accostato alla Fiorentina ed attualmente in prestito al Club Bruges, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Voetbalmagazine: "La prima squadra che si è fatta avanti per me, ai tempi del Feyenoord, è stata la Fiorentina. Ho parlato con il loro direttore, ma alla fine non me la sono sentita. Sono sempre stato molto aperto a questa ipotesi, così come il mio agente, ma credevo fosse troppo presto ed avevo la sensazione di non aver ancora finito il mio percorso in Olanda. Mi divertivo al Feyenoord".

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