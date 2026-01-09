Sentite Borson: ”Paratici è stato riconosciuto colpevole di fatti gravi e tornerà a lavorare in Italia”

L’ex consulente finanziario del Manchester City, Stefan Borson ha parlato così a Football Insider riguardo Paratici: «Trovo sorprendente che Fabio Paratici, futuro dirigente della Fiorentina, continui...

L’ex consulente finanziario del Manchester City, Stefan Borson ha parlato così a Football Insider riguardo Paratici: «Trovo sorprendente che Fabio Paratici, futuro dirigente della Fiorentina, continui a lavorare nel calcio nonostante la squalifica di 30 mesi ricevuta per cattiva condotta finanziaria durante il suo periodo alla Juventus. Ho sempre trovato un po’ strana la situazione di Paratici. È stato ritenuto colpevole di fatti piuttosto gravi, ma gli Spurs gli hanno rispettato i loro impegni, quindi penso che sia stato trattato molto bene dal club londinese. Forse aveva un ottimo rapporto con Levy e, ora che Levy non c’è più, questo legame si è spezzato. Probabilmente è il momento giusto per lui di tornare in Italia. Tornare in Italia ha senso, ma come ho detto, trovo sorprendente che continui a lavorare nel calcio vista la gravità delle accuse a suo carico. Però, suppongo che nel calcio ci si debba ormai abituare alle stranezze».