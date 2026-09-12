Sentite Bianco: "Martedì andremo a Firenze per giocarcela, non partiamo battuti per niente"

Il tecnico del Pisa ha parlato dopo la sconfitta con l'Entella

Nello stesso turno in cui la Fiorentina ha centrato la prima affermazione stagionale in campionato, il Pisa — atteso proprio martedì dalla sfida contro i viola nel turno di Coppa Italia — è incappato in un pesante tracollo interno, travolto 4-1 dalla Virtus Entella.

Un brusco arresto per la formazione nerazzurra, giunto a sorpresa dopo una striscia positiva di due successi consecutivi. La compagine ligure ha sbloccato l'incontro dopo appena centoventi secondi grazie a Guiu, raddoppiando poi al 32' con Cuppone. L'espulsione di Léris al 35' ha definitivamente spianato la strada agli ospiti, capaci di calare il tris in pieno recupero prima dell'intervallo con Franzoni. Nella ripresa Correia ha provato a riaprire i giochi al 73' con una potente conclusione sotto la traversa, ma all'80' la gran stoccata da fuori area di Tirelli ha sigillato il definitivo poker per l'Entella.

La risposta del tecnico

Nel post-partita, l'allenatore dei toscani Paolo Bianco ha proiettato l'attenzione verso l'imminente incrocio del Franchi: "Il confronto di Coppa Italia ce lo siamo meritato sul campo e andremo ad affrontarlo a viso aperto. Se sarebbe stato preferibile evitarlo in questo momento? Il mio compito è concentrarmi sul lavoro quotidiano, e l'unico pensiero adesso è la partita di martedì".