Sentite Bernede: “L’espulsione di Suslov? Caos creato da Gudmundsson. Questo non è calcio”

Non si placano le polemiche dopo le decisioni arbitrali di Guida in Verona-Fiorentina, con diversi episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento. Tra le voci più critiche c’è quella di Bernede, che ha commentato con amarezza l’espulsione di Suslov.

“Prima del gol c’era stato un po’ di caos, con Gudmundsson che aveva acceso la situazione insieme a Gagliardini”, ha spiegato. “Poi Suslov ha reagito quando non veniva rispettata la distanza in barriera. Ma questo non è calcio”.

Il centrocampista gialloblù ha poi difeso il compagno, sottolineandone le difficoltà vissute negli ultimi mesi: “È stato anche sfortunato. Voleva dare una mano alla squadra, dopo un lungo stop di quasi dieci mesi in cui ha lavorato duramente tra palestra e campo. Ha saltato tante partite, ma è uno che può dare un contributo importante”.