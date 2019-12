Spalletti? Mai in corsa. Di Biagio? Alternativa. Sempre e solo Iachini, per la panchina della Fiorentina, come vi raccontiamo dalla serata di venerdì, subito dooo la disfatta contro la Roma. In questi minuti è incorso il vertice tra l’avvocato di Iachini e il club viola. La richiesta è di un contratto fino al 2021 che la Fiorentina vuole accordare, studiandone bene i contenuti. Iachini aspetta il via libera per essere tra stasera e domani a Firenze.

Alfredopedullà.com