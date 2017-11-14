Semplici suona la carica: "Pronti a vincere coi denti, le unghie, con tutto. Fiorentina nettamente più forte ma il nostro obiettivo..."

Parla così Leonardo Semplici, tecnico della Spal al Corriere Dello Sport: “Affrontiamo una squadra sulla carta nettamente più forte di noi, ma in casa siamo abituati a vendere cara la pelle. Anche qua...

Parla così Leonardo Semplici, tecnico della Spal al Corriere Dello Sport: “Affrontiamo una squadra sulla carta nettamente più forte di noi, ma in casa siamo abituati a vendere cara la pelle. Anche quando siamo stati sconfitti, a Ferrara le grandi hanno comunque sofferto. Il nostro obiettivo, partita dopo partita, è quello di costruirci la strada per la salvezza. Conquistare la permanenza in Serie A sarebbe come vincere la Champions League. Io sono pronto a conquistarla coi denti, le unghie, con tutto».