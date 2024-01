Semplici sicuro: ”Nzola ha avuto qualche difficoltà ma sono sicuro ne uscirà alla grande”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex allenatore di Spezie e Fiorentina primavera Leonardo Semplici ha commetato il rendimento di M’bala Nzola:

”Nzola ha avuto delle difficoltà, ma credo che abbia i mezzi per uscire da questa situazione. Mi auguro per lui e per la Fiorentina che possa fare un proseguo di campionato diverso da come ha iniziato. Giocare a La Spezia non è come giocare a Firenze e sono convinto che abbia sofferto il fatto di non essere così indispensabile come in Liguria. A Firenze ci sono tanti giocatori che fanno concorrenza e spero che sia stato questo il motivo che lo ha portato a rendere meno.”