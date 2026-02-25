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Semplici parla chiaro: "La Fiorentina può guardare al futuro con ottimismo. Kean è determinante"

L'allenatore Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di TMW intervenendo su una lotta salvezza che include sempre più squadre.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 febbraio 2026 10:48
Semplici parla chiaro: "La Fiorentina può guardare al futuro con ottimismo. Kean è determinante" -
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Dopo settimane complicate, la Fiorentina sta mostrando segnali di crescita importanti nella corsa alla permanenza in categoria. A fare il punto della situazione è stato Leonardo Semplici, intervenuto ai microfoni di Tuttoilmercatoweb per parlare della lotta salvezza e del momento della squadra.
L’allenatore ha sottolineato come il cambio in panchina abbia richiesto tempo per produrre effetti concreti: “Penso che la Fiorentina possa guardare al futuro con ottimismo. Con l’avvicendamento dell’allenatore ci voleva tempo. Il mercato è stato positivo e si stanno cominciando a vedere i primi risultati”.
Semplici ricorda anche che “parliamo di una squadra che a inizio campionato pensava di fare una stagione diversa, ecco perché poi è andata incontro a queste difficoltà”. Un ridimensionamento necessario, dunque, per ritrovare compattezza e concentrazione sull’obiettivo primario: la salvezza. Capitolo a parte per Moise Kean, elemento chiave nello scacchiere viola. “Kean è determinante per la Fiorentina, così come altri. Lui è quello che incide maggiormente dall’aspetto realizzativo. Andranno fatte le giuste considerazioni sull’aspetto fisico per averlo sempre a disposizione. La Fiorentina con Kean o senza, cambia”.

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