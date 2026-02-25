Semplici parla chiaro: "La Fiorentina può guardare al futuro con ottimismo. Kean è determinante"

L'allenatore Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di TMW intervenendo su una lotta salvezza che include sempre più squadre.

Dopo settimane complicate, la Fiorentina sta mostrando segnali di crescita importanti nella corsa alla permanenza in categoria. A fare il punto della situazione è stato Leonardo Semplici, intervenuto ai microfoni di Tuttoilmercatoweb per parlare della lotta salvezza e del momento della squadra.

L’allenatore ha sottolineato come il cambio in panchina abbia richiesto tempo per produrre effetti concreti: “Penso che la Fiorentina possa guardare al futuro con ottimismo. Con l’avvicendamento dell’allenatore ci voleva tempo. Il mercato è stato positivo e si stanno cominciando a vedere i primi risultati”.

Semplici ricorda anche che “parliamo di una squadra che a inizio campionato pensava di fare una stagione diversa, ecco perché poi è andata incontro a queste difficoltà”. Un ridimensionamento necessario, dunque, per ritrovare compattezza e concentrazione sull’obiettivo primario: la salvezza. Capitolo a parte per Moise Kean, elemento chiave nello scacchiere viola. “Kean è determinante per la Fiorentina, così come altri. Lui è quello che incide maggiormente dall’aspetto realizzativo. Andranno fatte le giuste considerazioni sull’aspetto fisico per averlo sempre a disposizione. La Fiorentina con Kean o senza, cambia”.