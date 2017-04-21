Sorteggio Champions: sarà Monaco-Juventus e Real Madrid-Atletico di Madrid
Questi gli accoppiamenti per le semifinali di Champions...
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2017 12:11
Questo ciò che ha decretato l'urna di Nyon per le semifinali di Champions League. Due squadre spagnole, una francese ed un'italiana compongono il quadro. Tutte le combinazioni sono possibili. Le squadre prime nominate giocheranno in casa la partita d'andata:
REAL MADRID - ATLETICO MADRID
MONACO- JUVENTUS
La Juventus dunque giocherà in trasferta la partita d'andata così come i Colchoneros che scenderanno in campo nel derby cittadino al Santiago Bernabeu.