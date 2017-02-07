SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER ROMA-FIORENTINA

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La cronaca live minuto per minuto di Roma-Fiorentina
22.34: Irrati pone fine allo strazio viola, pesantissimo 4-0. Buonanotte da Gabriele Caldieron.
88': esce Nainggolan ed entra Grenier.
86': anche Tello sbaglia il disimpegno e Dzeko sfiora la tripletta...
84': fuori De Rossi dentro Paredes.
83': DZEKO! 4-0, altra buca difensiva, stavolta è Astori il colpevole che sbaglia il disimpegno, Dzeko poi non perdona...
80': esce El Sharaawy ed entra Francesco Totti.
77': fuori Chiesa dentro Cristoforo.
75': NAINGGOLAN! 3-0 e Fiorentina in piena balía, De Rossi apre per Strootman che serve al centro Nainggolan, stop ed esterno destro, difesa in pieno ritardo.
73': fuori Bernardeschi dentro Tello.
71': ASTORI SALVA! Dzeko Aveva battuto Tatarusanu ma Astori in spaccata sventa.
70': OCCASIONE ROMA! Emerson salta con facilità Chiesa e serve Rudiger che da vero bomber si gira in un fazzoletto e calcia, fuori di un millimetro.
69': Emerson e Peres sicuramente tra i migliori, sono due frecce...
65': El Sharaawy di testa su servizio di Nainggolan, Tatarusanu c'è.
63': Babacar si gira e calcia, facile da bloccare...
62': fuori Olivera dentro Ilicic.
57': FAZIO! 2-0! Svetta il difensore e impatta di testa, palo goal e raddoppio giallorosso.
56': giallo per Gonzalo.
55': giallo per De Rossi.
48': Gonzalo combina un pasticcio ed Emerson crossa, Vecino anticipa Naingollan di un soffio...
21.50: VIA! Inizia il secondo tempo tra Roma e Fiorentina si riparte dall'1-0.
--------SECONDO TEMPO-------
21.33: fine primo tempo, 1-0 per la Roma.
42': MIRACOLO TATARUSANU! Naingollan calcia fortissimo la punizione, la barriera devia e Dzeko si ritrova solo, ma Tatarusanu è provvidenziale e sventa la minaccia.
40': ammonito Borja Valero.
38': GOAL ROMA, DZEKO! L'azione inizia con un contatto dubbio, De Rossi poi scava per Dzeko tenuto in gioco clamorosamente da Sanchez e il bosniaco può stoppare e poi freddare Tatarusanu facilmente. 1-0.
35': ammonito Sanchez, salterà Fiorentina-Udinese.
34': Bernardeschi comanda il contropiede ed egoisticamente calcia, fuori di molto.
30': ANCORA ROMA! Dzeko si gira in un fazzoletto e calcia benissimo, Tatarusanu si fa trovare pronto e blocca.
29': PERES SI DIVORA IL GOAL! Invenzione di Naingollan che con uno scavetto di sinistro trova la corrente Peres che da due passi sbaglia clamorosamente.
28': Dzeko spizzica di testa vicino all'area piccola, Olivera lo limita quel tanto che basta...
27': ci prova anche Vecino dalla distanza, alto... altissimo.
25': OCCASIONE VIOLA! Angolo viola giocato corto con il cross di Borja Valero, messo fuori e destro al volo di Babacar che viene respinto da buona posizione.
24': Chiesa con il sinistro prova dalla distanza dopo un corner, alto.
21': palla in verticale di Rudiger a pescare Naingollan in inserimento che per poco non arriva...
19': OCCASIONE ROMA! Naingollan serve Peres a destra, rientra col mancino e piazzato il tiro esce di un soffio...
19': Babacar spara in curva dopo un ottimo fraseggio iniziato da Chiesa e concluso da Bernardeschi.
17': ammonito Strootman.
16': BRAVO TATA! Strootman lancia bene El Sharaawy ma Tatarusanu esce con i tempi giusti e sventa di piede.
13': FAZIO SALVA TUTTO! Lancio illuminante di Gonzalo per Chiesa che non stoppa e tenta il lob, il portiere è battuto ma Fazio salva a pochi passi dalla linea...
12': BRIVIDO! Emerson crossa con il mancino, diventa un tiro che sibila il palo alla sinistra di Tatarusanu.
11': altro tentativo analogo di Bernardeschi che cerca di imbeccare Babacar. Fazio chiude.
10': tiro di Naingollan dopo un corner, smorzato da De Rossi in offside.
8': Bernardeschi al limite prova a pescare Chiesa in area, si poteva anche calciare...
7': buon lavoro di Borja Valero che dopo la conclusione guadagna un corner.
3': fasi di studio del match, bello l'abbraccio tra Sousa e Spalletti nel pre partita.
20.48: VIA! È iniziata Roma-Fiorentina.
----------INIZIO GARA----------
20.34: buonasera amici di Labaroviola, un saluto da Gabriele Caldieron. Una partita tosta, dura ed in salita ma la Fiorentina ha l'obbligo e il dovere di provarci. Questa la formazione di Sousa: Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Bernardeschi, Borja Valero; Babacar.