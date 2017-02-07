SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER ROMA-FIORENTINA

La cronaca live minuto per minuto di Roma-Fiorentina

22.34: Irrati pone fine allo strazio viola, pesantissimo 4-0. Buonanotte da Gabriele Caldieron.

88': esce Nainggolan ed entra Grenier.

86': anche Tello sbaglia il disimpegno e Dzeko sfiora la tripletta...

84': fuori De Rossi dentro Paredes.

83': DZEKO! 4-0, altra buca difensiva, stavolta è Astori il colpevole che sbaglia il disimpegno, Dzeko poi non perdona...

80': esce El Sharaawy ed entra Francesco Totti.

77': fuori Chiesa dentro Cristoforo.

75': NAINGGOLAN! 3-0 e Fiorentina in piena balía, De Rossi apre per Strootman che serve al centro Nainggolan, stop ed esterno destro, difesa in pieno ritardo.

73': fuori Bernardeschi dentro Tello.

71': ASTORI SALVA! Dzeko Aveva battuto Tatarusanu ma Astori in spaccata sventa.

70': OCCASIONE ROMA! Emerson salta con facilità Chiesa e serve Rudiger che da vero bomber si gira in un fazzoletto e calcia, fuori di un millimetro.

69': Emerson e Peres sicuramente tra i migliori, sono due frecce...

65': El Sharaawy di testa su servizio di Nainggolan, Tatarusanu c'è.

63': Babacar si gira e calcia, facile da bloccare...

62': fuori Olivera dentro Ilicic.

57': FAZIO! 2-0! Svetta il difensore e impatta di testa, palo goal e raddoppio giallorosso.

56': giallo per Gonzalo.

55': giallo per De Rossi.

48': Gonzalo combina un pasticcio ed Emerson crossa, Vecino anticipa Naingollan di un soffio...

21.50: VIA! Inizia il secondo tempo tra Roma e Fiorentina si riparte dall'1-0.

--------SECONDO TEMPO-------

21.33: fine primo tempo, 1-0 per la Roma.

42': MIRACOLO TATARUSANU! Naingollan calcia fortissimo la punizione, la barriera devia e Dzeko si ritrova solo, ma Tatarusanu è provvidenziale e sventa la minaccia.

40': ammonito Borja Valero.

38': GOAL ROMA, DZEKO! L'azione inizia con un contatto dubbio, De Rossi poi scava per Dzeko tenuto in gioco clamorosamente da Sanchez e il bosniaco può stoppare e poi freddare Tatarusanu facilmente. 1-0.

35': ammonito Sanchez, salterà Fiorentina-Udinese.

34': Bernardeschi comanda il contropiede ed egoisticamente calcia, fuori di molto.

30': ANCORA ROMA! Dzeko si gira in un fazzoletto e calcia benissimo, Tatarusanu si fa trovare pronto e blocca.

29': PERES SI DIVORA IL GOAL! Invenzione di Naingollan che con uno scavetto di sinistro trova la corrente Peres che da due passi sbaglia clamorosamente.

28': Dzeko spizzica di testa vicino all'area piccola, Olivera lo limita quel tanto che basta...

27': ci prova anche Vecino dalla distanza, alto... altissimo.

25': OCCASIONE VIOLA! Angolo viola giocato corto con il cross di Borja Valero, messo fuori e destro al volo di Babacar che viene respinto da buona posizione.

24': Chiesa con il sinistro prova dalla distanza dopo un corner, alto.

21': palla in verticale di Rudiger a pescare Naingollan in inserimento che per poco non arriva...

19': OCCASIONE ROMA! Naingollan serve Peres a destra, rientra col mancino e piazzato il tiro esce di un soffio...

19': Babacar spara in curva dopo un ottimo fraseggio iniziato da Chiesa e concluso da Bernardeschi.

17': ammonito Strootman.

16': BRAVO TATA! Strootman lancia bene El Sharaawy ma Tatarusanu esce con i tempi giusti e sventa di piede.

13': FAZIO SALVA TUTTO! Lancio illuminante di Gonzalo per Chiesa che non stoppa e tenta il lob, il portiere è battuto ma Fazio salva a pochi passi dalla linea...

12': BRIVIDO! Emerson crossa con il mancino, diventa un tiro che sibila il palo alla sinistra di Tatarusanu.

11': altro tentativo analogo di Bernardeschi che cerca di imbeccare Babacar. Fazio chiude.

10': tiro di Naingollan dopo un corner, smorzato da De Rossi in offside.

8': Bernardeschi al limite prova a pescare Chiesa in area, si poteva anche calciare...

7': buon lavoro di Borja Valero che dopo la conclusione guadagna un corner.

3': fasi di studio del match, bello l'abbraccio tra Sousa e Spalletti nel pre partita.

20.48: VIA! È iniziata Roma-Fiorentina.

----------INIZIO GARA----------

20.34: buonasera amici di Labaroviola, un saluto da Gabriele Caldieron. Una partita tosta, dura ed in salita ma la Fiorentina ha l'obbligo e il dovere di provarci. Questa la formazione di Sousa: Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Bernardeschi, Borja Valero; Babacar.