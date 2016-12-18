SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER LAZIO-FIORENTINA

22.41: finisce così, Lazio 3 Fiorentina 1. Scarto severo per i viola, buona serata da Gabriele Caldieron.

44′: GOAL LAZIO! RADU! Irrati non ferma il gioco a centrocampo per un netto fallo, contropiede Lazio, Immobile serve Radu che esplode il sinistro, la palla transita sotto il corpo di Tatarusanu. 3-1.

39′: entra Murgia al posto di Cataldi. Ammonito Cristoforo.

37′: GOAL ANNULLATO ALLA FIORENTINA! Palla messa dentro da Chiesa e Sanchez mette dentro, col braccio. Ammonito.

34′: entra Chiesa al posto di Tello.

32′: DOPPIA OCCASIONE LAZIO! Lancio per Immobile chiuso da uno splendido De Maio, poi Kishna alimenta e conclude da posizione defilata. Tata para.

31′: ammonito Astori. Entra Wallace al posto di Anderson.

30′: ammonito Bernardeschi.

25′: OCCASIONE VIOLA: paso doble di Cristoforo e servizio per Bernardeschi, bel tiro e parata in tuffo di Marchetti.

24′: conclusione di Bernardeschi da distanza siderale, a lato.

22′: entra Kishna al posto di Keita.

20′: coast to coast di Vecino che calcia dalla distanza, Marchetti c’è. La viola prende coraggio.

19′: MAURO ZARATE! 2-1! Vecino illumina Tello che serve Zarate a centro area, stoccata e 2-1.

15′: azione personale di Zarate e conclusione, Marchetti para.

13′: esce Ilicic entra Zarate.

11′: ammonito Bastos, in precedenza ottima chiusura di De Maio su un pericoloso passaggio Keita-Immobile al limite.

8′: prova Cataldi con una girata acrobatica, palla alta.

3′: ammonito Olivera.

2′: MARCHETTI PARA IL RIGORE! Ilicic tira ad incrociare, Marchetti azzecca la parte e para.

1′: RIGORE PER LA FIORENTINA! Steso Cristoforo in area, nessun dubbio.

21.51: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Lazio e Fiorentina entra Cristoforo al posto di Tomovic che ha il giramento di testa.

——–SECONDO TEMPO——–

21.33: fine primo tempo, Lazio 2 Fiorentina 0

48′: GOAL! BIGLIA, palla da una parte portiere dall’altra. 2-0.

47′: RIGORE LAZIO! Tello perde un sanguinosissimo pallone insieme a Sanchez. Tomovic stende Milinkovic e rigore per la Lazio.

41′: CI PROVA BERNARDESCHI! Astori serve bene ancora Olivera a sinistra, cross invitante per Bernardeschi che impatta di testa, Marchetti blocca. Era una buona occasione…

38′: Bernardeschi tenta un lancio per Kalinic anziché aprire a destra, scelta sbagliata.

34′: buono scambio con Olivera lanciato, poi un cross che non dà frutti. Radi poi chiude un Tello scatenato ad alta velocità da un filtrante di Bernardeschi.

33′: altra buona trama viola con la palla che giunge ad Ilicic dal limite, il tiro però non arriva…

31′: buon cross di Olivera da sinistra, Kalinic riesce solo a sporcare…

27′: altro cross di Keita da sinistro, Tatarusanu blocca.

25′: ammonito Tomovic che abbatte la ripartenza di Keita.

22′: GOAL LAZIO! KEITA! Contropiede fulmineo, Anderson serve Milinkovic che trova il taglio di Keita, destro ad incrociare ed 1-0.

21′: OCCASIONE LAZIO! Flipper in area e destro di Immobile dal dischetto, altissimo.

20′: altro pallone perso da Tello, Sousa è una furia.

15′: Bernardeschi tenta inutilmente un tunnel, inizia il contropiede laziale che si perde per una buona chiusura di Tomovic su Keita.

14′: ancora Fiorentina: Bernardeschi leziosamente tiene palla ma serve un Tello lasciato libero, il quale però perde palla. Bravo poi a chiudere la ripartenza.

12′: squillo viola, Sanchez trasmette in verticale per Bernardeschi che calcia col sinistro. Marchetti blocca.

11′: manca ordine tra i reparti gigliati, la Fiorentina non riesce ad alzare il proprio baricentro.

8′: TATARUSANU! Bastos svetta altissimo sugli sviluppi di un corner ma il portiere rumeno respinge bene.

4′: la Lazio ora aumenta il pressing per adesso la difesa viola è attenta.

2′: buona trama laziale che gioca di rimessa…

20.46: VIA! È iniziata Lazio-Fiorentina.

———–INIZIO GARA———-

20.30: Tomovic sarà il capitano.

20.10: amici di labaroviola buonasera da Gabriele Caldieron. Lazio contro Fiorentina, costretta a schierare De Maio anziché Gonzalo febbricitante, orfana anche di Badelj, Salcedo e Borja Valero si schiera così: Tatarusanu, Tomovic, De Maio, Astori, Olivera, Sanchez, Vecino, Tello, Ilicic, Bernardeschi, Kalinic.