SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER LAZIO-FIORENTINA

22.41: finisce così, Lazio 3 Fiorentina 1. Scarto severo per i viola, buona serata da Gabriele Caldieron.
44′: GOAL LAZIO! RADU! Irrati non ferma il gioco a centrocampo per un netto fallo, contropiede Lazio, Immobile serve Radu che esplode il sinistro, la palla transita sotto il corpo di Tatarusanu. 3-1.
39′: entra Murgia al posto di Cataldi. Ammonito Cristoforo.
37′: GOAL ANNULLATO ALLA FIORENTINA! Palla messa dentro da Chiesa e Sanchez mette dentro, col braccio. Ammonito.
34′: entra Chiesa al posto di Tello.
32′: DOPPIA OCCASIONE LAZIO! Lancio per Immobile chiuso da uno splendido De Maio, poi Kishna alimenta e conclude da posizione defilata. Tata para.
31′: ammonito Astori. Entra Wallace al posto di Anderson.
30′: ammonito Bernardeschi.
25′: OCCASIONE VIOLA: paso doble di Cristoforo e servizio per Bernardeschi, bel tiro e parata in tuffo di Marchetti.
24′: conclusione di Bernardeschi da distanza siderale, a lato.
22′: entra Kishna al posto di Keita.
20′: coast to coast di Vecino che calcia dalla distanza, Marchetti c’è. La viola prende coraggio.
19′: MAURO ZARATE! 2-1! Vecino illumina Tello che serve Zarate a centro area, stoccata e 2-1.
15′: azione personale di Zarate e conclusione, Marchetti para.
13′: esce Ilicic entra Zarate.
11′: ammonito Bastos, in precedenza ottima chiusura di De Maio su un pericoloso passaggio Keita-Immobile al limite.
8′: prova Cataldi con una girata acrobatica, palla alta.
3′: ammonito Olivera.
2′: MARCHETTI PARA IL RIGORE! Ilicic tira ad incrociare, Marchetti azzecca la parte e para.
1′: RIGORE PER LA FIORENTINA! Steso Cristoforo in area, nessun dubbio.
21.51: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Lazio e Fiorentina entra Cristoforo al posto di Tomovic che ha il giramento di testa.
——–SECONDO TEMPO——–
21.33: fine primo tempo, Lazio 2 Fiorentina 0
48′: GOAL! BIGLIA, palla da una parte portiere dall’altra. 2-0.
47′: RIGORE LAZIO! Tello perde un sanguinosissimo pallone insieme a Sanchez. Tomovic stende Milinkovic e rigore per la Lazio.
41′: CI PROVA BERNARDESCHI! Astori serve bene ancora Olivera a sinistra, cross invitante per Bernardeschi che impatta di testa, Marchetti blocca. Era una buona occasione…
38′: Bernardeschi tenta un lancio per Kalinic anziché aprire a destra, scelta sbagliata.
34′: buono scambio con Olivera lanciato, poi un cross che non dà frutti. Radi poi chiude un Tello scatenato ad alta velocità da un filtrante di Bernardeschi.
33′: altra buona trama viola con la palla che giunge ad Ilicic dal limite, il tiro però non arriva…
31′: buon cross di Olivera da sinistra, Kalinic riesce solo a sporcare…
27′: altro cross di Keita da sinistro, Tatarusanu blocca.
25′: ammonito Tomovic che abbatte la ripartenza di Keita.
22′: GOAL LAZIO! KEITA! Contropiede fulmineo, Anderson serve Milinkovic che trova il taglio di Keita, destro ad incrociare ed 1-0.
21′: OCCASIONE LAZIO! Flipper in area e destro di Immobile dal dischetto, altissimo.
20′: altro pallone perso da Tello, Sousa è una furia.
15′: Bernardeschi tenta inutilmente un tunnel, inizia il contropiede laziale che si perde per una buona chiusura di Tomovic su Keita.
14′: ancora Fiorentina: Bernardeschi leziosamente tiene palla ma serve un Tello lasciato libero, il quale però perde palla. Bravo poi a chiudere la ripartenza.
12′: squillo viola, Sanchez trasmette in verticale per Bernardeschi che calcia col sinistro. Marchetti blocca.
11′: manca ordine tra i reparti gigliati, la Fiorentina non riesce ad alzare il proprio baricentro.
8′: TATARUSANU! Bastos svetta altissimo sugli sviluppi di un corner ma il portiere rumeno respinge bene.
4′: la Lazio ora aumenta il pressing per adesso la difesa viola è attenta.
2′: buona trama laziale che gioca di rimessa…
20.46: VIA! È iniziata Lazio-Fiorentina.
———–INIZIO GARA———-
20.30: Tomovic sarà il capitano.
20.10: amici di labaroviola buonasera da Gabriele Caldieron. Lazio contro Fiorentina, costretta a schierare De Maio anziché Gonzalo febbricitante, orfana anche di Badelj, Salcedo e Borja Valero si schiera così: Tatarusanu, Tomovic, De Maio, Astori, Olivera, Sanchez, Vecino, Tello, Ilicic, Bernardeschi, Kalinic.