SEGUI IL LIVE DI LABAROVIOLA PER H. VERONA- FIORENTINA

16.52: finisce qui la Fiorentina stravince a Verona 0-5. Buonaserata da Gabriele Caldieron44': 0-5! GIL DIAS! Gaspar lo serve un verticale e da posizione defilata trova il goal bucando sotto le gambe...

16.52: finisce qui la Fiorentina stravince a Verona 0-5. Buonaserata da Gabriele Caldieron

44': 0-5! GIL DIAS! Gaspar lo serve un verticale e da posizione defilata trova il goal bucando sotto le gambe Nicolas.

43': CILENA DI PEZZELLA! Nasce tutto da palla inattiva. La sfera giunge dopo una sponda a Pezzella che tenta la rovesciata. Respinto.

42': ammonito Valoti.

39': fuori Veretout dentro Cristoforo.

37': BRIVIDO! Il Cholito Simeone rientra con il destro e calcia a giro. Fuori di un soffio.

32': MIRACOLO SPORTIELLO! Una strana carambola porta Rómulo a calciare da distanza ravvicinata ma Sportiello devia.

29': fuori Thereau dentro Babacar.

24': la partita è calata di ritmo, Pioli mette Gil Dias al posto di Chiesa.

20': dentro Valoti fuori Zuculini.

16': GOLAÇO DI VERETOUT! Punizione chirurgica e palla sotto 'incrocio da 25 metri. Goal bellissimo! 0-4.

13': bordata di Chiesa dalla distanza, fuori.

11': Kean calcia alto a centro area dal corner.

10': ottima azione di Chiesa sulla destra ed al momento del cross viene chiuso bene dalla difesa.

3': destro di Buchel e Sportiello mette in angolo rischiando la papera.

16.05: VIA! È iniziato il secondo tempo tra Hellas e Fiorentina. Dentro Rómulo e Kean fuori Souorayen e Ferrari.

--------SECONDO TEMPO--------

15.47: fine primo tempo 0-3.

45': non ci arriva Chiesa dopo un buon cross da sinistra.

40': giallo per Simeone.

34': Bessa protegge un buon pallone e serve Fares che spara in curva.

34': ammonito Zuculini.

33': la Fiorentina unica dominatrice fino ad ora cala leggermente a livello fisico.

32': buon cross di Biraghi per Simeone che con la testa trova pronto Nicolas.

28': reazione Hellas, Fares carica regolarmente Gaspar che serve Pazzini, il quale girandosi con il destro calcia a lato

25': OCCASIONE VIOLA! Simeone illumina Chiesa che con il sinistro trova solo un corner.

23': GOAL DEL CAPITANO! Angolo ben battuto con Astori che attacca il dischetto calciando con l'esterno sinistro. Palla nell'angolo ed è 0-3.

19': lunga la palla di Buchel per Souprayen. Il Verona tenta una reazione

16': MISSILE DI VERETOUT! Controbalzo e destro violentissimo sul quale Nicolas si distende e devia.

14': OCCASIONE VIOLA! Chiesa protegge benissimo il pallone e serve Simeone sul filo del fuorigioco. L'argentino da posizione defilata tenta il diagonale con il destro che termina di poco fuori.

11': un Verona visibilmente scosso dall'onda viola. Ma la partita è assai lunga...

9': CYRIIIILLL THEREAAAU! 0-2 non sbaglia il francese! Destro ad incrociare e primo goal in maglia viola anche per lui.

8': CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Chiesa aggira Nicola al limite e lo stende. Rigore netto.

6': gioca bene la Fiorentina che conduce spesso sul lato destro del campo.

2': GOAL FIORENTINA! CHOLITO SIMEONEEEEE! Benassi conduce un buon contropiede e calcia verso la porta, Nicola non trattiene e Simeone non perdona! 0-1!

15.01: VIA! È iniziata Hellas Verona-Fiorentina

-----------INIZIO GARA----------

14.28: amici di labaroviola buon pomeriggio un saluto da Gabriele Caldieron. Terza giornata di campionato per una Fiorentina ad oggi ancora ferma a 0 punti. Thereau subito titolare, Biraghi viene confermato. Queste le due formazioni: VERONA (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Heurteaux, Caceres, Souprayen; Zuculini, Buchel, Bessa; Fares, Pazzini, Verde.

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Chiesa, Benassi, Thereau; Simeone